Одобрен мастер-план развития Усолья-Сибирского

Мастер-план социально-экономического развития города Усолья-Сибирского Иркутской области одобрили на заседании Градостроительного совета. Этот стратегический документ, разработанный ДОМ.РФ, позволит существенно повлиять на улучшение качества городской среды, модернизировать инфраструктуру и создать условия для привлечения молодых и квалифицированных кадров.

Он предусматривает мероприятия по развитию дорожной, транспортной и инженерной инфраструктуры, строительству и ремонту объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, строительству жилья, сохранению объектов культурного наследия, развитию туристического потенциала и многое другое.

В частности, на площадке бывшего «Усольехимпрома» планируется создание Федерального центра химии. Создан межрегиональный химический промышленный кластер, который в марте 2024 года прошел аккредитацию Минпромторга России. В его состав вошли семь организаций Иркутской области, пять из которых осуществляют деятельность на территории Усолья-Сибирского.

При разработке мастер-плана было проведено несколько масштабных стратегических сессий, в которых приняли участие жители города. Они высказывали свое мнение о том, какие мероприятия наиболее важны для развития города, также идеи для формирования мастер-плана ДОМ.РФ принимал по онлайн-ссылке. Участие в разработке документа принимали представители ГК «Росатом», АО «Росхим», областных институтов развития, администрации Усолья-Сибирского.

«Мастер-план – это наш стратегический выбор и билет в будущее. Впервые мы подходим к развитию города так комплексно и современно. Для меня здесь главное – две вещи, которые идут рука об руку. Первое – экономика. План станет инструментом для привлечения инвестиций, новых рабочих мест и роста, чтобы наша молодежь оставалась здесь, а не уезжала. Второе – комфорт для людей. Нам нужны удобные дворы, современные общественные пространства, хорошие дороги и социальные объекты, чтобы жизнь в Усолье была качественной», – пояснил мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.

Кроме того, для реализации мастер-плана разработана программа комплексного социально-экономического развития города Усолье-Сибирское до 2036 года.