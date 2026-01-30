Курс биткоина упал до 81 тыс. долларов

Цена биткоина продолжает стремительное снижение, достигнув локального минимума на уровне 81 тысячи долларов. Крупнейшая по капитализации криптовалюта за сутки потеряла около 10% своей стоимости, что спровоцировало волну принудительного закрытия позиций трейдеров. Об этом пишет тематический портал CoinDesk.

Утром пятницы было ликвидировано более $777 млн длинных позиций по криптовалютам, а за последние 24 часа эта сумма выросла до $1,75 млрд. Распродажа затронула и другие ведущие цифровые активы: Ethereum, BNB и XRP также показывают падение на 7–9% за сутки.

На текущих уровнях биткоин балансирует чуть выше своего ноябрьского минимума, который составляет немногим менее 81 тысячи долларов. Технический анализ указывает, что следующим важным уровнем поддержки может стать отметка в 75 тысяч долларов, зафиксированная в апреле 2025 года.

«Трейдеры могут реагировать на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп выдвинет бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша на замену действующему главе Федрезерва Джерому Пауэллу. Поздно вечером в четверг Трамп заявил, что назовет своего кандидата в пятницу утром, через день после резкой критики Пауэлла и ФРС за отказ снизить процентные ставки», – передают аналитики CoinDesk.

Шансы на Polymarket по кандидатуре Уорша взлетели до 87% против всего 37% два часа назад. До всплеска ставок на Уорша считалось, что глава подразделения фиксированного дохода BlackRock Рик Ридер, которого некоторые считают более «голубиным» выбором, возможно, имеет преимущество в номинации.