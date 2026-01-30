Сотрудников АЗС в Иркутской области уличили в хищении топлива на 1 млн рублей

Работники одной из АЗС в Иркутской области стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ГУ МВД России по региону, на одной из автомобильных заправочных станций в Куйтунском районе бывший управляющий и двое операторов-кассиров систематически сливали бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизель с колонок. Для конспирации они вмешивались в автоматизированную систему измерения топлива и в момент хищения отключали камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, ущерб составил более 1 млн рублей. Похищенное злоумышленники продавали жителям Куйтунского района, а полученные деньги использовали по своему усмотрению.

Во время обыска по местам жительства троих подозреваемых нашли и изъяли полимерные емкости с дизельным топливом, три автомобиля, а также сотовые телефоны. Расследование продолжается.