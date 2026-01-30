Иркутская область ввела 1,9 млн кв. метров жилья. Что стоит за рекордными цифрами?

В 2025 году Иркутская область заняла второе место по объему введенного жилья среди всех субъектов Сибирского федерального округа, сообщает региональный минстрой. По данным Иркутскстата, общий объем введенного жилья составил 1 935,2 тыс. кв. метров. Это на 20% больше, чем в предыдущем году, когда было введено 1 605,2 тыс. кв. метров жилья.

Структура ввода жилья в Иркутской области демонстрирует значительный перекос: из общего объема жилья лишь 346,2 тыс. кв. метров, или 18%, пришлись на многоквартирные дома, тогда как 1 589 тыс. кв. метров (83%) составили объекты индивидуального жилого строительства (ИЖС).

Региональный минстрой сообщил, что Иркутская область перевыполнила федеральный целевой показатель, установленный соглашением на уровне 1 520 тыс. кв. метров, превысив его на 27,3%.

Среди городов и районов Иркутской области наибольшее число введенных квартир зафиксировано в Иркутске (245,6 тыс. кв. м), Иркутском муниципальном округе (46,4 тыс. кв. м) и Ангарском городском округе (29,3 тыс. кв. м).

Что касается объектов индивидуального жилого строительства, то здесь лидирует Иркутский муниципальный округ (945,6 тыс. кв. м), далее идет город Иркутск (109,2 тыс. кв. м) и Шелеховский район (86,0 тыс. кв. м).

Если сравнить результаты 2025 года с показателями прошлого года, то видно, что основное увеличение произошло за счёт частного сектора. В 2024 году индивидуальные застройщики обеспечили ввод 1 200 тыс. кв. метров жилья, следовательно, прирост в 2025 году составил около 400 тыс. кв. метров. Объем строительства многоквартирных домов, напротив, упал на 15%: с 405,2 тыс. до 346,2 тыс. кв. метров.

Однако, как поясняли эксперты, за впечатляющей статистикой по ИЖС в Иркутской области скрывается история с дифтарифами, которая стимулирует людей регистрировать в Росреестре дома, построенные 10–20 лет назад. Это позволяет потребителям воспользоваться льготами по энерготарифам.

При этом эксперты предупреждают, что в настоящее время застройка индивидуального ведётся хаотично, требуя значительных энергоресурсов и земельных площадей. Это может создать серьезные вызовы для региона в будущем, увеличивая риски. Так, если при строительстве многоквартирных домов застройщики совместно с муниципалитетами обязаны создавать объекты социальной инфраструктуры, то для ИЖС таких требований нет. Это создаёт проблемы, которые придётся решать будущим поколениям, включая необходимость строительства детских садов, больниц, школ и пожарных частей для ИЖС.