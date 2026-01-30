В поселке Листвянка построят новую смотровую площадку и стелу

В туристическом поселке Листвянка Иркутской области продолжаются работы по благоустройству в рамках утвержденной концепции развития до 2030 года. В первой половине 2026 года планируется открыть вторую смотровую площадку на берегу Байкала, а при въезде в поселок установить стелу.

Изображение из Telegram-канала главы Иркутского муниципального округа Леонида Фролова

«Уверен, новая благоустроенная зона станет одним из знаковых мест в юбилейных торжествах в честь 300-летия Листвянки и всем понравится», – сообщил глава Иркутского муниципального округа Леонид Фролов в своем Telegram-канале.

Строительство площадки у памятного камня драматургу Александру Вампилову началось осенью 2025 года.Уже установлены сваи для будущей конструкции, вскоре появятся настил, ограждение и малые архитектурные формы.

Изображение из Telegram-канала главы Иркутского муниципального округа Леонида Фролова

Проект стелы, предназначенной для создания узнаваемого образа поселка, уже готов и утвержден, идет поиск оптимальной площадки для ее размещения. Все работы финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Помимо этого, с 2025 года на территории введен турналог, средства которого планируется использовать целенаправленно. На эти средства предлагается обустроить модульные туалеты вдоль улицы Горького, общественные зоны, детские игровые площадки, поддерживать чистоту и порядок в поселке, создать информационные и навигационные стенды.