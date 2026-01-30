Рост числа отравлений алкоголем, наркотиками и лекарствами зафиксировали в Приангарье

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области поделилось результатами мониторинга химических отравлений за 2025 год. За указанный период зарегистрирован 2841 случай острых отравлений химической этиологии – это на 9,4% больше, чем за 2024 год.

В частности, отмечается увеличение количества острых отравлений спиртосодержащей продукцией – на 4%, лекарственными препаратами – на 5,4%, наркотическими веществами – в 1,9 раза.

Основными причинами острых отравлений – 706 случаев – являлись отравления спиртосодержащей продукцией: 90,5%, или 639 случаев, приходятся на отравления высокими дозами этилового спирта, 1,8%, или 13 случаев – метанолом, остальные случаи происходили из-за иных спиртов.

Второе по частоте – отравление лекарственными препаратами, зафиксировано 625 таких случаев. На медикаменты и биологические вещества приходилось 33,9%, или 212 случаев, психотропные средства – 23,4%, или 146 случаев, противосудорожные, седативные, снотворные и противопаркинсонические – 17,8%, или 111 случаев, неопиоидные анальгезирующие, жаропонижающие и противоревматические средства – 9,1%, или 57 случаев, остальные – на другие препараты.