«Цифра банк» запустил новый краткосрочный вклад «Быстрый доход»

«Цифра банк» 29 января 2026 года расширил линейку рублевых вкладов для физических лиц и ввел в действие новый вклад «Быстрый доход».

Процентная ставка по вкладу составляет 14% годовых в рублях. Минимальная сумма - от 50 тыс. рублей. Срок вклада - 60 дней. Вклад «Быстрый доход» можно открыть без возможности пополнения или частичного снятия средств. Проценты начисляются ежемесячно на счет вклада. Эффективная процентная ставка с учетом капитализации процентов составляет 14,07% годовых.

Срок Процентная ставка 60 дней 14,00

