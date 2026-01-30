Новости

«Цифра банк» запустил новый краткосрочный вклад «Быстрый доход»

«Цифра банк» 29 января 2026 года расширил линейку рублевых вкладов для физических лиц и ввел в действие новый вклад «Быстрый доход».

Процентная ставка по вкладу составляет 14% годовых в рублях. Минимальная сумма - от 50 тыс. рублей. Срок  вклада - 60 дней. Вклад «Быстрый доход» можно открыть без возможности пополнения или частичного снятия средств. Проценты начисляются ежемесячно на счет вклада. Эффективная процентная ставка с учетом капитализации процентов составляет 14,07% годовых.

Срок

Процентная ставка

60 дней

14,00

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физлиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке 

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxwNJrcy

/ Сибирское Информационное Агентство /
