Водителя перевернувшегося УАЗа осудили в Ольхонском районе

В отношении местного жителя, связанного с гибелью 75-летней туристки на льду Байкала, судом избрана мера пресечения. Мужчина вез группу туристов на своем УАЗе по льду озера, где машина перевернулась.

Следствие считает, что 41-летний водитель «проигнорировал запрещающие знаки о выезде на лед, не обеспечил в салоне транспортного средства наличие и использование ремней безопасности».

По данным обвинения, мужчина занимался перевозкой туристов без официального оформления и не имел водительского удостоверения.

«С учетом позиции прокурора обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок 2 месяца», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что инцидент произошел 28 января 2026 года. Тогда при попытке объехать трещину во льду автомобиль опрокинулся. На следующий день обвиняемый был задержан.


