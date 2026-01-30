Toyota, Honda и Nissan – самые популярные марки для автокредитов в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии и Якутии

По итогам 2025 года в регионах Байкальского банка объём выданных Сбером средств на покупку нового авто или транспорта с пробегом достиг 6,1 млрд рублей. 28% кредитов было оформлено на покупку новых машин, 72% – автомобилей с пробегом. С помощью финансовой поддержки Сбера в прошедшем году активно покупали автомобили Toyota – 30% от всех купленных машин, Honda – 15%, Nissan – 8%. Также популярны были машины китайских брендов Haval, Chery и Geely – в сумме их доля составила 18%.

По сравнению с прошлым годом увеличился объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла чуть больше 950 тысяч рублей, то в 2025 достигла 1 миллиона 380 тысяч рублей.

В Иркутской области и Забайкальском крае личный транспорт чаще всего приобретали мужчины старше 50 лет. В то время как в Якутии и Бурятии основными покупателями нового авто стали мужчины от 36 до 40 лет. При этом среди женской аудитории во всех регионах Байкальского банка в 2025 году чаще всего новый транспорт приобретали автолюбительницы старше 50 лет.

Получить поддержку банка и оформить автокредит можно в отделениях Сбера, а также, всего в несколько кликов, в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Кредиты». Для получения кредита необязателен первоначальный взнос или оформление каско, а при погашении нет никаких скрытых комиссий и платежей. Кроме того, воспользоваться финансовым инструментом можно и в дилерских центрах большинства автопроизводителей – на покупку новых авто распространяются субсидированные программы по ставке от 0,01%, а также льготные программы господдержки.

«Бескрайние просторы Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Якутии требуют надежного транспортного средства. В категории новых авто мы видим спрос на машины стоимостью до двух млн рублей и предлагаем льготное кредитование с господдержкой на покупку этих автомобилей, произведенных в России, на выгодных условиях. Программа охватывает широкий перечень популярных российских брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, Evolute, Москвич, Амберавто, Eonyx и другие. Благодаря этой поддержке укрепляются позиции отечественного автопрома, а у людей появляется возможность купить новый автомобиль», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.