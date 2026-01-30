В 2025 году каждый пятый заемщик ВТБ с рыночной ипотекой погасил ее

ВТБ проанализировал активность клиентов, оформивших рыночную ипотеку в 2025 году. Результаты показали, что каждый второй регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый закрыл кредит. Для сравнения, в 2024 году полностью погашен был лишь один из десяти оформленных договоров.

Несмотря на то, что в прошлом году основной объем выдач пришелся на программы господдержки, а спрос на рыночную ипотеку снизился, она по-прежнему находила своего покупателя.

В 2025 году рыночную ипотеку в ВТБ оформили около 8,3 тыс. клиентов. Средний размер первоначального взноса превысил 50% (против 30% в 2023 году), а средний «чек» кредита за два года снизился примерно на 20% – до 3,3 млн рублей.

Многие заемщики, оформляя кредит в 2025 году, изначально рассчитывали на его быстрое погашение. Более 54% клиентов банка с рыночной ипотекой гасили ее в среднем в пять раз быстрее графика. Хотя доля заемщиков, совершающих регулярные частично-досрочные платежи, снизилась год к году, средняя сумма и частота их дополнительных платежей выросли.

Всего на досрочное погашение (частичное и полное) по рыночным программам в 2025 году заёмщики ВТБ направили около 8 млрд рублей. При этом на статистику полного досрочного закрытия, помимо стратегии заёмщиков скорее освободиться от долга, также повлияло рефинансирование. Интерес к этому инструменту снижения финансовой нагрузки стал постепенно увеличиваться со второй половины прошлого года.

Клиенты, воспользовавшиеся программами господдержки, действовали диаметрально противоположно. Доля заемщиков, вносивших дополнительные платежи, сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения ещё больше приблизился к нулю.

«В новых условиях для заёмщиков с рыночной ставкой досрочное погашение выступает тактическим ответом на её высокую стоимость. Льготные программы снимают необходимость в спешке, позволяя клиентам направлять свободные деньги на вклады или другие инструменты инвестиций», – прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

В этом году ВТБ ожидает повышения доступности рыночной ипотеки. Если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос на нее активизируется, что приведет к паритету между государственными и рыночными программами в структуре ипотечных продаж.