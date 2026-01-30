Новости

Власти Иркутской области и транспортная прокуратура обсудили подготовку к строительству нового аэропорта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев провели рабочую встречу, посвященную перспективам строительства нового аэропорта для Иркутска. В настоящее время идет подготовка к проектированию и процесс формирования земельного участка для будущего авиаузла.

«Строительство нового авиаузла – очень важное стратегическое направление для Иркутской области», – заявил Игорь Кобзев. Он поблагодарил прокуратуру за сотрудничество в выстраивании правовой позиции по возникающим вопросам, что помогает в подготовке к началу работ.

Денис Авдеев отметил, что задача была поставлена президентом России и находится на особом контроле.

«Это очень трудоемкий процесс, но мы уверены в том, что совместными усилиями нам удастся все сделать и добиться необходимого результата», – сказал транспортный прокурор.

В настоящее время параллельно прорабатываются вопросы создания подъездных дорог, коммунальной инфраструктуры и возможности организации железнодорожного сообщения.


