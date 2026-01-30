Новости

ВТБ прогнозирует рост доли инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов

В условиях нестабильности рынков стратегия инвесторов становится гибридной: интерес к акциям устойчивых компаний внутреннего спроса и длинным ОФЗ сочетается с тактическим увеличением доли золота и ликвидности для хеджирования волатильности. Параллельно растёт, но остаётся осмотрительным, интерес к альтернативным активам – от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций.

Золото сохраняет свою роль ключевой «страховки», его статус защитного актива поддерживают геополитическая напряжённость, политика мировых центробанков и динамика валютных курсов. Оптимальная доля золота, по оценке экспертов ВТБ, в долгосрочном портфеле может составлять 5–10%.

«Основной тренд – это переход от простой диверсификации к интеллектуальному, гибкому управлению активами. Клиенты всё реже выбирают между риском и защитой, предпочитая их грамотно комбинировать. Таким образом, управление рисками становится неотъемлемой частью инвестиционного процесса, где всё большую роль играют комплексные аналитические решения, включая технологии на базе искусственного интеллекта», – прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксана Семененко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
В поселке Листвянка построят новую смотровую площадку и стелу
Губернатор поделился планами по «Байкальской Слободе» и «Воротам Байкала» на 2026 год
Гостиничный рынок в 2026 году вырастет на 10%
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес