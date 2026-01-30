ВТБ прогнозирует рост доли инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов

В условиях нестабильности рынков стратегия инвесторов становится гибридной: интерес к акциям устойчивых компаний внутреннего спроса и длинным ОФЗ сочетается с тактическим увеличением доли золота и ликвидности для хеджирования волатильности. Параллельно растёт, но остаётся осмотрительным, интерес к альтернативным активам – от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций.

Золото сохраняет свою роль ключевой «страховки», его статус защитного актива поддерживают геополитическая напряжённость, политика мировых центробанков и динамика валютных курсов. Оптимальная доля золота, по оценке экспертов ВТБ, в долгосрочном портфеле может составлять 5–10%.

«Основной тренд – это переход от простой диверсификации к интеллектуальному, гибкому управлению активами. Клиенты всё реже выбирают между риском и защитой, предпочитая их грамотно комбинировать. Таким образом, управление рисками становится неотъемлемой частью инвестиционного процесса, где всё большую роль играют комплексные аналитические решения, включая технологии на базе искусственного интеллекта», – прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксана Семененко.