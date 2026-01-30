Новости

Китайские производители смартфонов уведомили российских ритейлеров о повышении цен с февраля 2026 года

Крупнейшие китайские бренды смартфонов информировали своих российских дистрибьюторов и розничные сети о предстоящем росте цен. По данным «Известий», производители уже начали рассылать обновлённые прайс-листы, где указаны новые условия закупки.

«Участники рынка уже получают обновленные прайс-листы, в которых указаны повышенные закупочные цены. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объемом встроенной памяти», – сообщил один из источников, близких к ритейлеру.

Смартфоны по новым ценам начнут поступать в продажу уже в марте-апреле 2026 года. Основной причиной роста представители рынка называют значительное подорожание компонентов, отвечающих за память устройств. Особенно заметным, по их словам, повышение может стать для бюджетного сегмента.

Ранее стало известно, что жители Иркутской области предпочитают именно китайские смартфоны. В топ-3 вошли две китайские марки – Xiaomi и Huawei, а также смартфон корейского бренда Samsung. При этом, больше всего денег иркутяне потратили на Apple.


