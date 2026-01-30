Миллион пенсионеров выбрали Байкальский банк

В Иркутской области, Забайкальской области, Бурятии и Якутии свыше 950 тысяч человек получают пенсию в Байкальском банке. Люди серебряного возраста путешествуют, занимаются хобби и активно используют смартфоны и компьютерную технику.

«Стиль жизни людей старшего возраста за последнее время изменился кардинально. Они активны, самостоятельны и готовы осваивать самые современные сервисы. Наша задача – обеспечить эту свободу действий и помочь им оставаться независимыми финансово. Сбер предложил идеальный набор инструментов: удобные банковские карты, выгодные депозиты, бонусы и специальные предложения», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Уже второй год получаю пенсию в Сбербанке. Сотрудница в офисе помогла установить мобильное приложение и показала, как им пользоваться. Офис современный, комфортный, с удобным расположением и внимательным отношением к людям – здесь сразу чувствуешь себя важной частью большого сообщества. Что сказать, Сбер теперь мой любимый банк», – Валентина Крухмалева, пенсионерка, Иркутск.

Большинство клиентов старшего возраста пользуются мобильным приложением Сбера, самостоятельно оплачивают квитанции за ЖКХ, мобильную и стационарную связь, интернет и ТВ, а также отправляют и получают переводы. А обновить приложение или научить им пользоваться помогут в любом отделении Сбера.