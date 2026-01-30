Алкоголь в аэропортах хотят запретить

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести полный запрет на продажу алкогольной продукции в российских аэропортах, включая рестораны и магазины duty-free. Поводом для идеи стали многочисленные инциденты с участием пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, что вызывает серьезные проблемы для авиакомпаний и пассажиров, передаёт Газета.ru.

Дебоширы создают угрозы безопасности полетов, вызывают задержки рейсов и заставляют авиалайнеры возвращаться обратно. Из-за действий нарушителей страдает большое количество людей, испытывающих значительные неудобства и потери времени. Такие происшествия приводят к значительным финансовым потерям перевозчиков.

Парламентарий подчеркнул, что действующие меры наказания, предусматривающие штраф от 500 до 5 тыс. руб., либо административный арест сроком до 15 суток, неэффективны. Именно поэтому он настаивает на введении полного запрета продажи спиртного в зонах аэропортов и усилении ответственности для тех, кто устраивает беспорядки на борту воздушного судна.