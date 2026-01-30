Орешкин заявил о конце эпохи глобализации

Заместитель главы Администрации Президента РФ Максим Орешкин объявил о завершении модели глобализации последних десяти лет, подчеркнув радикальные перемены в мировом устройстве, сообщает ТАСС.

"Последнее десятилетие: тренд глобализции это то, что наложило отпечаток на всю планету. Китай и Индия, их активное вовлечение в глобальную экономику помогло обеспечить весь мир товарами и услугами. Глобализация принесла много хорошего, но та модель, которую мы видели десятилетие, подошла к концу", - сказал Орешкин, выступая на открытии ежегодных экспертных дискуссий в Национальном центре "Россия".

Он также заметил, что старая парадигма исчерпала себя, отмечая потерю Евросоюзом значительной части своего политического суверенитета, фактически попавшего под контроль США. Согласно представленной концепции, перед государствами теперь стоит задача выбора: интегрироваться в сферу влияния одной из мировых держав или самостоятельно определить собственную позицию и развивать независимый политический курс.

"Мы стоим на пороге серьезных изменений, и последствия этого будут ощущаться каждым человеком", — заключил Орешкин.

О конце глобализации ранее говорил глава МИД России Сергей Лавров. "Никакой глобализации мировой экономики больше не существует. Она была разрушена, причем не Трампом, а Байденом, когда он вводил санкции и сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики. Мы же были не одиноки. У нас рекордное количество санкций, это так, но под санкциями больше половины стран мира. Разного рода рестрикции. И Китай, и Иран, и Венесуэла… Это еще самые крупные получатели этого блага… Но более сотни стран так или иначе находятся под односторонними санкциями Соединенных Штатов. Поэтому фрагментация мировой экономики началась задолго до сегодняшнего дня", – подчеркнула Сергей Лавров.

Об окончании эпохи глобализации еще в 2019 году говорил глава Сбера Герман Греф: "Мы все хотели бы, чтобы мир был бесшовным, без разделительных линий. Однако Рэй Далио, глава крупнейшего в мире хэдж-фонда сказал, что мы подошли к моменту, где глобализация заканчивается. Если вы посмотрите на сто лет истории интеграции международных финансовых рынков, то увидите, что последние семьдесят лет глобализация нарастала. Все крупнейшие компании нарастили присутствие за рубежом. В 2008 году мы увидели начало обратной тенденции и сейчас бизнесмены вплотную подошли к вопросу «как менять стратегию»"