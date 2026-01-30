Более 100 домов в Бодайбо остались без тепла из-за аварии: возбуждено уголовное дело

На фоне сильных морозов – около 50 градусов – в Бодайбо Иркутской области случилась авария, которая оставила без тепла более сотни домов. В городе введен режим «Повышенной готовности», проводятся восстановительные работы.

Фото: прокуратура Иркутской области

«Сложившаяся ситуация, к сожалению, привела к временным перебоям в подаче жизненно важных ресурсов. В настоящее время все силы МУП "Тепловодоканал", ПЧ № 37 МЧС России Бодайбинского района, а также предприятий города брошены на оперативное устранение последствий аварии. Команды специалистов работают в круглосуточном режиме», – прокомментировали в мэрии.

Для жителей домов, оставшихся без отопления, развернуты пункты временного размещения. Они располагаются на базе начальной школы № 35 на Володарского, 87 и детского сада № 1 «Золотой ключик» на Байкальской, 10.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», проводится расследование, которое контролирует региональная прокуратура. На место выехал прокурор города Бодайбо Сергей Макеев, вместе с заместителем они проводят обход жилых помещений. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.