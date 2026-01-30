Чиновник из Иркутской области стал фигурантом дела о сексуальном насилии

Председатель комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии администрации Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области Михаил Тышкивский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: СУ СКР по Иркутской области

«В настоящее время фигурант задержан по ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сообщили в ведомстве.

Следователи ходатайствуют о том, чтобы обвиняемого заключили под стражу. Характер преступления пока не раскрывается.

Отмечается, что ранее Тышкивский стал фигурантом еще одного дела, возбужденного по статье «Халатность», ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В связи с нарушением меры пресечения чиновника объявили в федеральный розыск.

Расследование продолжается.