Продажи пива в России рухнули на 17%

Объем розничных продаж пива в России значительно уменьшился в 2025 году, согласно данным Росалкогольтабакконтроля. По сравнению с предыдущим годом общее количество реализованного пива и пивных напитков снизилось на 16,7%, составив 702,594 млн декалитров. Объем производства также упал — на 0,8%, сообщает РИА Новости.

При этом пиво было продано в объеме 607,058 млн декалитров (-16,7%), а пивные напитки — в количестве 95,536 млн декалитров (-8,3%). Напротив, реализация сидра, пуаре и медовухи увеличилась на 5%, достигнув отметки в 13,064 млн декалитров.

Ранее отмечалось сокращение общих объемов розничной торговли алкоголем в России на 9,3%, преимущественно за счет сегмента слабоалкогольной продукции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
