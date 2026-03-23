В Иркутске стартует интенсив по управленческому мастерству «Кадровый корпус»

В Иркутске с 4 по 25 апреля пройдёт образовательный интенсив «Кадровый корпус».  Как отмечают организаторы, он ориентирован на развитие управленческих и коммуникационных навыков для руководителей и специалистов, стремящихся повысить свою профессиональную эффективность.

Программа - в формате интенсивных тренингов и деловых игр - рассчитана на 40 часов. Занятия будут проходить по выходным.

Основные направления интенсива:

• Управленческое мастерство — развитие навыков управления через практику в игровых ситуациях.

• Социальное взаимодействие — эффективное управление коллективом, выстраивание коммуникации с коллегами и подчинёнными.

• Построение кадровой стратегии — планирование горизонтальной карьеры и постоянное профессиональное развитие.

• "Мягкие навыки" — развитие навыков общения и ведения переговоров в условиях плотного взаимодействия.

• Стрессоустойчивость и честность — умение сохранять эффективность и действовать открыто в конкурентной среде.

Участники также смогут провести объективную самооценку на основе рейтинга и обратной связи.

26 апреля состоится чемпионат по управленческой борьбе, где участники смогут продемонстрировать полученные навыки в реальных управленческих ситуациях.

Стоимость участия: 

  • Один человек — 29 000 ₽ 
  • Три и более — 24 650 ₽ за человека

Ссылка на регистрацию здесь

18+

Реклама. Казимирёнок Валентина Александровна ИНН 381115844435. erid:2VfnxwK6rrV

