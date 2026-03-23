«Горстрой» расширяет географию и форматы

Известный девелопер объявил о начале реализации четырех новых проектов, два из которых находятся за пределами Иркутска. 

Из архива компании


– Несмотря на сложное время, хотя оно всегда сложное, мы продолжаем выполнять свою миссию: с гордостью строим качественное, красивое и комфортное жилье для жителей нашего города и региона. Продолжаем «заполнять» береговую линию на правом берегу Ангары, а в этом году переходим и на левый берег, где имеется большой потенциал развития, – говорит генеральный директор «Горстроя» Николай Кузаков.


Компания заявила о продолжении проекта «Скандинавия» на правом берегу Ангары рядом с плотиной ГЭС. Концептуально новая очередь повторяет ранее построенные блок-секции, но при этом будет наполнена элементами, характерными для жилья уровня бизнес-класса.

ЖК "Скандинавия". Из архива компании

Еще один проект – жилой комплекс комфорт-класса в Иркутске в районе студгородка. Это будет две высотки, соединенные между собой. Высота зданий – 18 и 19 этажей. Этот проект позиционируется как жилье для студентов и молодых семей и будет также интересен инвесторам. 

Одна из новых точек для застройщика – Иркутский район. В поселке Маркова компания приступает к реализации крупного проекта в формате комплексного развития территории (КРТ). Это своего рода «город в городе». На участке земли площадью более 20 гектаров появятся жилые многоквартирные дома разной этажности, школа, поликлиника, детские сады, торговый центр, парки и прогулочные зоны.

Еще одна новая территория – Братск. В северной столице региона «Горстрой» возведет две 14-этажные блок-секции в центральной части города. Это будет клубный дом с атрибутами бизнес-класса. Участок уже приобретен, ведутся проектные работы. В домах, в том числе, запроектированы пентхаусы и подземный паркинг – совершенно новый формат для Братска.  

ЖК "Звезды". Из архива компании

В настоящее время «Горстрой» возводит два жилых комплекса в Иркутске. Оба проекта реализуются в формате клубных домов. Это ЖК «Звёзды» - премиум-класс в центре города из пяти башен в форме эллипса с необычной «космической» архитектурой. Срок сдачи проекта - второй квартал 2027 года. И «Риверанг» - бизнес-класс на берегу Ангары, который введут в эксплуатацию в конце 2026 года.

Отдел продаж: ул. Кожова, 14/3, 7 этаж 
+7 (3952) 785-694 		 stars-irk.ru riverang.ru

ЖК «Звезды». Застройщик: ООО СЗ «ГорСтрой». Проектные декларации на наш.дом.рф

ЖК «RIVERANG». Застройщик: ООО СЗ «Метра Строй». Проектные декларации на наш.дом.рф

 

Реклама. ООО СЗ "Горстрой". Горстрой erid:2VfnxvinDZU


