Инфляция 5%, но ожидания выше 13%: почему ЦБ осторожничает?

По итогам мартовского заседания Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, установив её на уровне 15% годовых.
Сразу после заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина и её заместитель Алексей Заботкин выступили с официальными комментариями. Они разъяснили логику принятого решения, дали оценку текущей экономической ситуации в стране и обозначили дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики (ДКП). 20 основных тезисов:
- Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 15% годовых.
- Главные факторы неопределённости для будущих решений: внешние условия и параметры бюджетной политики.
- ЦБ сохраняет осторожный подход из-за повышенных инфляционных ожиданий населения.
- Текущая устойчивая инфляция с начала года стабильна и составляет 4,5–5% (в годовом выражении).
- Острота дефицита кадров на рынке труда постепенно снижается.
- Объём инвестиций в основной капитал остаётся вблизи рекордных уровней.
- Производственные мощности экономики, по оценке ЦБ, продолжают расширяться.
- Рост кредитования остаётся сдержанным: корпоративный сектор вернулся к умеренным темпам.
- Склонность населения к сбережениям остаётся исторически высокой, но имеет тенденцию к снижению.
- Ситуация на Ближнем Востоке оказывает существенное влияние на сырьевые рынки.
- Долгосрочные последствия ближневосточного конфликта для мировой экономики могут привести к росту издержек, но оценки делать рано.
- Внешние события учтены как фактор возросшей неопределённости, но их калибровка затруднена.
- Ослабление рубля не было ключевым фактором для решения по ставке; говорить о тенденции рано.
- Пространство для снижения ключевой ставки напрямую зависит от параметров бюджетной политики.
- Параметры бюджетного правила обсуждаются; ЦБ выступает за консервативную оценку цены на нефть для сбалансированности бюджета.
- Если снижение цены отсечения нефти не приведёт к сокращению расходов, может потребоваться более жёсткая ДКП.
- Последнее ослабление рубля вызвано сочетанием низкой цены на нефть и приостановкой бюджетного правила (не фундаментальные факторы).
- Инфляционные ожидания населения на год вперёд превышают 13%, что диктует необходимость высоких ставок по депозитам.
- Геополитика не определяет ставку, но без этого фактора обсуждалось бы снижение сразу на 100 б.п.
- Конфликт на Ближнем Востоке является проинфляционным фактором: чем дольше он длится, тем сильнее влияние.