Инфляция 5%, но ожидания выше 13%: почему ЦБ осторожничает?

По итогам мартовского заседания Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, установив её на уровне 15% годовых.

Сразу после заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина и её заместитель Алексей Заботкин выступили с официальными комментариями. Они разъяснили логику принятого решения, дали оценку текущей экономической ситуации в стране и обозначили дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики (ДКП). 20 основных тезисов:

  1. Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 15% годовых.
  2. Главные факторы неопределённости для будущих решений: внешние условия и параметры бюджетной политики.
  3. ЦБ сохраняет осторожный подход из-за повышенных инфляционных ожиданий населения.
  4. Текущая устойчивая инфляция с начала года стабильна и составляет 4,5–5% (в годовом выражении).
  5. Острота дефицита кадров на рынке труда постепенно снижается.
  6. Объём инвестиций в основной капитал остаётся вблизи рекордных уровней.
  7. Производственные мощности экономики, по оценке ЦБ, продолжают расширяться.
  8. Рост кредитования остаётся сдержанным: корпоративный сектор вернулся к умеренным темпам.
  9. Склонность населения к сбережениям остаётся исторически высокой, но имеет тенденцию к снижению.
  10. Ситуация на Ближнем Востоке оказывает существенное влияние на сырьевые рынки.
  11. Долгосрочные последствия ближневосточного конфликта для мировой экономики могут привести к росту издержек, но оценки делать рано.
  12. Внешние события учтены как фактор возросшей неопределённости, но их калибровка затруднена.
  13. Ослабление рубля не было ключевым фактором для решения по ставке; говорить о тенденции рано.
  14. Пространство для снижения ключевой ставки напрямую зависит от параметров бюджетной политики.
  15. Параметры бюджетного правила обсуждаются; ЦБ выступает за консервативную оценку цены на нефть для сбалансированности бюджета.
  16. Если снижение цены отсечения нефти не приведёт к сокращению расходов, может потребоваться более жёсткая ДКП.
  17. Последнее ослабление рубля вызвано сочетанием низкой цены на нефть и приостановкой бюджетного правила (не фундаментальные факторы).
  18. Инфляционные ожидания населения на год вперёд превышают 13%, что диктует необходимость высоких ставок по депозитам.
  19. Геополитика не определяет ставку, но без этого фактора обсуждалось бы снижение сразу на 100 б.п.
  20. Конфликт на Ближнем Востоке является проинфляционным фактором: чем дольше он длится, тем сильнее влияние.

