Налоги спасают рубль

В пятницу, 20 марта, российская валюта продемонстрировала высокую волатильность. После утреннего роста во второй половине дня последовала коррекция. Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что острая фаза дисбаланса на валютном рынке пройдена, о чём свидетельствует резкое снижение краткосрочных ставок по юаневым кредитам с 50% до 15% годовых.

Поддержку рублю оказывает приближение пика налоговых выплат экспортеров (25 и 30 марта), для чего компании увеличивают продажу иностранной валюты. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни пара CNY/RUB может протестировать психологически важную отметку в 12 рублей.

Ранее аналитики предупреждали о перекупленности валют и назревшей коррекции. Технический анализ показывал, что курсы доллара, евро и юаня достигли или превысили свои годовые цели (USD/RUB — 85, EUR/RUB — 97, CNY/RUB — 12,65). Ожидаемые уровни поддержки при коррекции: доллар — 82 рубля, евро — 95 рублей, юань — 12 рублей.

На внебиржевом рынке 20 марта курс доллара составляет 82,99 рубля, евро — 95,81 рубля, юаня — 12,02 рубля.