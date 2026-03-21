Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 марта: 12 423,7197 руб/1 г золота и 188,2300/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 12 423,7197 руб.
- 1 грамм серебра - 188,2300 руб.
- 1 грамм платины - 5 225,6699 руб.
- 1 грамм палладия - 3 883,4700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 859,5495 р. (6,47%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,1600 р. (12,20%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 409,5502 р. (7,27%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 352,4900 р. (8,32%).