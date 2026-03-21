Трамп заявил о достижении целей в Иране, но Пентагон готовит войска

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон рассматривает возможность сворачивания масштабных военных усилий на Ближнем Востоке, направленных против Ирана. По его словам, Соединённые Штаты «очень близки к достижению целей», среди которых — уничтожение оборонного потенциала Тегерана, передаёт РБК.

В своей социальной сети Truth Social Трамп перечислил ключевые задачи:

Полное уничтожение ракетного потенциала, пусковых установок и всей сопутствующей инфраструктуры.

Ликвидация оборонно-промышленной базы Ирана.

Уничтожение военно-морских и военно-воздушных сил, включая системы ПВО.

Гарантия того, что Иран никогда не приблизится к созданию ядерного оружия.

Трамп подчеркнул, что защита союзников в регионе (Израиля, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и других) остаётся приоритетом. Он также заявил, что ответственность за охрану Ормузского пролива должны взять на себя страны, которые им пользуются, хотя США готовы оказать помощь при необходимости.

Однако эти миролюбивые заявления контрастируют с информацией телеканала CBS. По данным источников, Пентагон начал подготовку к возможной переброске сухопутных войск в Иран. Представитель Совета нацбезопасности Сабрина Сингх Левитт подтвердила, что задача военных — подготовить варианты действий для президента, чтобы предоставить ему «максимальную свободу действий». При этом она подчеркнула, что решение о вводе войск не принято. Сам Трамп 19 марта публично исключил такую возможность, добавив с иронией: «А будь это так, вам бы я точно не сказал».