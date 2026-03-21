Новости

США не забывают об Украине: Трамп опроверг слухи о заморозке переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта ведётся практически ежедневно и приносит «большой прогресс». Он подчеркнул, что, несмотря на военную операцию против Ирана, США не отодвигают диалог с Россией и Украиной на второй план, передаёт РБК.

«Они [переговоры] происходят почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса», — отметил Трамп, выразив уверенность в достижении договорённости.

Читайте также:

Это заявление контрастирует с информацией издания Financial Times, чьи источники утверждают, что посредничество США зашло в тупик из-за переключения внимания Вашингтона на Ближний Восток. Украинский лидер Владимир Зеленский также подтверждал, что встречи постоянно откладываются именно по причине иранского конфликта.

Первые раунды трёхсторонних переговоров прошли в январе-феврале в ОАЭ и Швейцарии. Хотя запланированная на март встреча в Абу-Даби была перенесена, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что пауза носит временный характер и диалог скоро возобновится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (921)


Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес