Туристический маршрут «Север острова Ольхон» закроют в Иркутской области с 23 марта

«Заповедное Прибайкалье» приняло решение с 23 марта закрыть популярный туристический маршрут «Север острова Ольхон». Движение по нему полностью приостановят для предотвращения ДТП и обеспечения безопасности посетителей, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Причина закрытия – неблагоприятные погодные условия и угроза безопасности дорожного движения: из-за устойчивых положительных дневных температур на поверхности дороги образуется наледь, способная спровоцировать потерю управления транспортом. Процесс таяния снега, согласно прогнозу гидрометеорологов, будет продолжаться: это чревато деформацией грунтового полотна», – объяснили свое решение в «Заповедном Прибайкалье».

На участке усилят контроль. О дате возобновления движения сообщат дополнительно.