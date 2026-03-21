«Перестаньте о нас заботиться, дайте просто спокойно жить» – сибиряки о запрете выезда на лед Байкала

В Иркутской области разрабатывают закон, в соответствии с которым выезд на лед Байкала хотят запретить вне оборудованных переправ: в текущей редакции проекта под ограничение попадает весь транспорт, за исключением служебного и исследовательского. Нарушителей планируют наказывать штрафами до 50 тысяч рублей. Жители региона отреагировали на инициативу, поделившись мнением в соцсетях.

«Оставьте людей в покое, пусть каждый сам за себя отвечает. Хочешь рискнуть – едь, боишься – сиди на берегу. Кроме штрафов и запретов ничего нового. Рыбалки и охоты людей лишили, сейчас и туристический бизнес угробят. Перестаньте о нас заботиться, дайте просто спокойно жить», – сказал Александр Ивлев.

«Со стороны экологии это правильно, но туристическому бизнесу зимнего Ольхона придет конец. Что ж, будут консервировать свои отели на зиму», – предположила Людмила Иркутянка.

«Выполняться все равно закон не будет. Только в доступных местах, но Байкал большой. Иногда проезд по льду жизненно необходим, как на Ольхоне. В общем, дурость», – выразил мнение Сергей Яковлев.

«Раньше ездили по льду по накатанным трассам, теперь, чтобы не попасться инспекторам, будут ездить по всем направления и проваливаться под лед», – предположил Андрей Сидоров.

«По уму, должна быть служба типа путейцев на Лене, постоянно маркировать меняющуюся ледовую обстановку. Но нет», – отметил Kupert Pro.

«Велосипеды, по ПДД, тоже транспортные средства. Им тоже на лед нельзя. Вместо того, чтобы прислушиваться к людям, работающим и живущим вокруг озера, учесть нюансы, проще ввести драконовские методы и все запретить. Сначала зимний, потом запрет на летние походы и палатки по берегам. Так Байкал и заберут», – сказал Сергей Дудаков.

«По льду можно перемещаться пешком и на СВП. На автомобилях только по официальной ледовой переправе. Сейчас так и останется, только штрафы будут введены. В настоящее время штраф только в местах, где акватория Байкала является территорией Прибайкальского национального парка. Это и со стороны экологии правильно», – заметила Анастасия Тетерина.

«Запретами проблему не решить. Необходимо комплексно разработать организацию зимнего туризма на льду Байкала», – сказал Андрей Анисов.

Инициатива о запрете выезда на лёд Байкала вызвала оживлённую дискуссию не только среди жителей, но и в профессиональном сообществе. Представители туристической отрасли считают, что законопроект в текущей редакции требует серьёзных доработок и поиска баланса между безопасностью и экономическими интересами.

По мнению гида Татьяны Бройдо, при введении подобных ограничений необходимо учитывать интересы как предпринимателей, так и местных жителей. Основательница компании «География Байкала» Эльвира Шагдарон подчеркнула важность создания альтернативных, безопасных маршрутов для туристов. Юрист Алексей Черкашин, в свою очередь, предложил уточнить формулировки документа, чтобы избежать двусмысленности в отношении категорий транспортных средств, попадающих под запрет.

В то же время агентство по туризму Иркутской области выступает в поддержку инициативы. По мнению ведомства, региональный закон позволит повысить безопасность путешественников, минимизировать нагрузку на хрупкую экосистему озера и направить туристические потоки на организованные ледовые переправы, что будет способствовать устойчивому развитию зимнего туризма в регионе.


