Минцифры опровергло фейк: домашний интернет в России блокировать не будут

В СМИ распространились сведения о том, что провайдеры фиксированного (домашнего) интернета готовятся к введению тотальных ограничений, оставляя доступными только сервисы из так называемого «белого списка». Министерство цифрового развития официально опровергло эту информацию, назвав её фейком.

Ведомство разъяснило, что меры по ограничению доступа в интернет носят исключительно точечный характер и применяются только к мобильным сетям в регионах, где существует угроза атак со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отключение высокоскоростного мобильного интернета снижает точность наведения дронов и является эффективной мерой противодействия.

При этом для граждан сохраняется доступ к критически важным ресурсам. В моменты отключения работает реестр социально значимых сервисов — тот самый «белый список». В него входят государственные порталы, крупнейшие банки (ВТБ, Сбербанк), маркетплейсы (Ozon, Wildberries), сервисы доставки, такси и ключевые СМИ. Главное условие для сайта — размещение всех серверов на территории России.

Важно подчеркнуть: проводной домашний интернет эти ограничения не затрагивают. Он не используется для управления БПЛА, поэтому его работа остаётся стабильной и безлимитной. Тарифы и условия предоставления услуг по-прежнему определяются договорами с провайдерами.