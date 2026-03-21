Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Выручка иркутских ИТ‑компаний достигла 33 млрд рублей: рост за год на 30%

Вопросы развития сферы информационных технологий в Иркутской области обсудили в региональном правительстве. В рамках встречи губернатор Игорь Кобзев озвучил результаты деятельности представителей отрасли.

«Цифровизация и автоматизация различных сфер жизни – это необходимость современного мира. В нашем регионе в сфере информационных технологий работает более 800 компаний. В 2024 году выручка местных ИТ‑компаний достигла 33 млрд рублей – это почти на 30% больше, чем в 2023 году», – отметил глава региона.

За указанный период появилось несколько значимых проектов: разработка для быстрого оформления пропусков с целью посещения национальных парков, программа для заказа и доставки медицинских препаратов из областного и районных центров в небольшие села и отдаленные населенные пункты региона без аптек, а также ряд других.

Власти отметили, что необходимо выявить точки соприкосновения государства и бизнеса и создать благоприятные условия для дальнейшего развития сектора ИТ-технологий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
