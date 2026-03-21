Суд постановил изъять многомиллиардное состояние экс-спикера Заксобрания Иркутской области

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ и постановил изъять многомиллиардное состояние бывшего спикера Законодательного Собрания Иркутской области Виктора Круглова.

«У ответчиков были изъяты доли участия в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, ценные бумаги общей стоимостью свыше 10 млрд рублей. Кроме этого, изъяты денежные средства, размещенные на счетах в банках, на общую сумму 1,2 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Причина судебного решения – иск Генпрокуратуры РФ, поданный в апреле 2025 года. Он был связан с тем, что, вопреки установленным законами запретам и ограничениям, Виктор Круглов совмещал бизнес и госслужбу. Суд посчитал, что имущество семьи было нажито незаконно. В доход государства изымут не только состояние Круглова, но и его родственников.


