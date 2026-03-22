Усольчанки отдали аферистам полмиллиона рублей под предлогом замены счетчиков

Две жительницы города Усолья-Сибирского Иркутской области стали жертвами мошенников. Женщины отдали им деньги под предлогом замены счетчиков, сообщили в региональной полиции.

По данным правоохранителей, мошенники, выдавая себя за представителей энергетической компании, звонили пенсионеркам. Они использовали персональные данные, такие как имя, отчество и домашний адрес, чтобы вызвать доверие, при этом не требовали номер СНИЛС.

Затем последовал второй этап обмана: лжесотрудники силовых структур сообщили женщинам о якобы незаконном происхождении их сбережений и о связи с украинскими преступниками. Под предлогом сохранения средств от конфискации жертв убедили перевести их на «безопасный счет». В результате этого усольчанки лишились 460 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».