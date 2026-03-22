Трамп заявил о «полном уничтожении» Ирана и отказался от переговоров

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление в своей социальной сети Truth Social, объявив о фактическом завершении военной кампании против Ирана. По его словам, Соединённые Штаты «полностью стёрли Иран с лица земли», выполнив поставленные задачи даже раньше намеченного срока, передаёт РБК.

Трамп утверждает, что иранское руководство уничтожено, а военно-морской флот и военно-воздушные силы страны полностью ликвидированы, что лишило государство обороноспособности. Несмотря на это, по мнению президента, Тегеран теперь заинтересован в заключении сделки, однако сам он не видит в этом необходимости.

«Да, я это сделал, и на несколько недель раньше срока! Их руководство ушло, их военно-морской флот и военно-воздушные силы уничтожены, у них нет абсолютно никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я нет!» — написал глава Белого дома.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что США нанесли удары более чем по 7 000 целям на территории Ирана, включая остров Харк. При этом он подчеркнул, что нефтяная инфраструктура острова была сохранена.

Несмотря на воинственную риторику, Вашингтон сталкивается с проблемой: в администрации Трампа признают, что «говорить не с кем», так как в Иране якобы больше нет желающих занимать руководящие посты. По данным издания Axios, команда президента сейчас ищет ответы на два ключевых вопроса: с кем вести переговоры и какая страна может выступить посредником.