Трамп поставил ультиматум Ирану: 48 часов на открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп выдвинул жёсткий ультиматум Ирану, потребовав открыть Ормузский пролив для судоходства в течение 48 часов. В противном случае он пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре страны, начиная с крупнейших электростанций. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social, передаёт РБК.

«Если Иран не откроет полностью Ормузский пролив, отказавшись от угроз, в течение 48 часов с этого момента, Соединённые Штаты нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной!» — заявил Трамп.

В ответ на это представитель центрального штаба иранских Вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» предупредил о неминуемом возмездии. Тегеран пообещал нанести удары по всем объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры США, расположенным в регионе.

Это заявление прозвучало на фоне эскалации конфликта. Ранее Трамп утверждал, что США уже «полностью стёрли Иран с лица земли», выполнив военные задачи досрочно. По его словам, Тегеран заинтересован в сделке, однако сам американский лидер не намерен идти на переговоры.

Ситуация усугубляется тем, что блокада Ормузского пролива, через который проходит до 30% мирового морского экспорта нефти и значительная часть сжиженного природного газа (СПГ), спровоцировала резкий рост цен на энергоносители. По данным CNN, разведывательное управление Пентагона пришло к выводу, что Иран способен удерживать пролив закрытым в течение длительного времени — от одного до шести месяцев.

Ранее саудовские чиновники заявили, что в ближайшие недели цены на нефть могут достигнуть $180 за баррель и даже подняться выше, если продолжатся сбои в поставках из-за блокады Ормузского пролива.Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie утверждают, что подобные обстоятельства могут поднять цены до $200 за баррель уже в 2026 году.

22 марта нефть марки Brent торгуется на уровне $112,5.