Бизнесмены из Приангарья могут побороться за всероссийскую премию «Экспортер года»

Стартовал прием заявок на престижную всероссийскую награду в сфере международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в России». Инициатором данного конкурса выступает Российский экспортный центр. К участию приглашаются как крупные корпорации, так и представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели из всех регионов страны, включая Иркутскую область.

Кандидаты на получение премии должны соответствовать определенным требованиям: отсутствие задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам и прочим обязательным платежам перед бюджетом Российской Федерации. К конкурсу допускаются исключительно отечественные организации и индивидуальные предприниматели. Иностранные компании и компании, в которых доля иностранного капитала превышает установленные законодательством нормы, не могут претендовать на эту награду.

Предусмотрено несколько номинаций – «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии ИТ», «Кино, анимация», «Индустрия туризма», «Женщина-экспортер года», «Новая география», «Маркетинговый прорыв», «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».

Премия не только оценивает объемы поставок, географию экспорта, но вклад компаний в формирование позитивного имиджа российской продукции на мировом рынке.

Процесс подачи заявки полностью автоматизирован и осуществляется через официальный сайт. На начальном этапе от претендентов потребуется минимальный набор документов: достаточно представить электронную копию свидетельства ИНН, а для субъектов малого и среднего предпринимательства – выписку из Единого реестра МСП.

Отбор победителей будет проходить в два этапа: сначала на уровне федеральных округов, а затем лучшие из лучших пройдут в финальный федеральный этап.

Подать заявку можно до 31 мая включительно.