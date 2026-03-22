Несколько участков с жилыми домами подтопило в Иркутске талыми водами

Талые воды подтопили несколько домовладений в Ленинском и Правобережном округах Иркутска. В настоящее время устраняются последствия произошедшего, сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, на 14-ом Советском переулке и улице Томсона талые воды вышли на поверхность и подступили к двум домам. МУП «Иркутскавтодор» оперативно выполнело откачку, пропаривание перепуска под дорогой, восстановление проходимости водопропускной трубы, после чего вода начала уходить.

Также выход воды на поверхность был замечен у частного дома по улице Латвийской. Причиной стало повышение уровня реки Сарафановки. Специалисты пропарили русла водоема и канал. Сейчас вода свободно проходит по нему и не поднимается выше.


