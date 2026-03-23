15%: почему рынок остался равнодушен к снижению ставки?

Российский Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 15% годовых. Это решение было ожидаемым для рынка, однако его влияние на финансовые активы оказалось практически нулевым. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин подчеркивает, что текущее заседание носило скорее технический характер, а все внимание инвесторов приковано к будущим шагам регулятора.

Реакция рынка: недоверие и выжидательная позиция

Реакция российского рынка на решение ЦБ была крайне сдержанной. Например, в государственных облигациях (если смотреть на индикативны бумаги ОФЗ 26238) движение было практически нулевым. По мнению эксперта, это говорит о глубоком скептицизме инвесторов:

«Странно, что облигация до сих пор торгуется на четыре процентных пункта дешевле номинала, чем в августе прошлого года. Это говорит о том, что инвесторы не верят в решимость Центробанка и сомневаются, что ключевая ставка к концу года опустится ниже 10%», — подчёркивает эксперт БКС.

Это означает, что рынок находится в состоянии неопределенности. Дальнейшие действия ЦБ будут зависеть от выходящих данных по инфляции, а также от решения по цене отсечения нефти для бюджетного правила.

Валютный рынок: коррекция после паники

На валютном рынке наблюдалась высокая волатильность. После резкого скачка курса доллара до 85 рублей произошла коррекция.

«Слишком сильное увеличение курса за короткий промежуток времени создает серьезные инфляционные угрозы», — поясняет аналитик. Пока сценарий удержания курса ниже отметки в 85 рублей за доллар без негативных новостей остается актуальным.

Акции и облигации: кому выгодна низкая ставка?

Реакция фондового рынка также была нейтральной. Особенно это заметно в акциях компаний с высокой долговой нагрузкой, которые являются главными бенефициарами снижения ставок.

«Важно помнить, что медианная стоимость обслуживания долга для российского бизнеса сейчас составляет 13%. Даже если ЦБ снизит ключевую ставку до 12% к концу года, это всё равно будет тяжёлым бременем для чистой прибыли. Проблема в том, что компаниям придётся рефинансировать текущие долги, взятые под более высокий процент, и эта нагрузка никуда не исчезнет».

Что касается перспектив индекса Мосбиржи и его способности преодолеть рубеж в 3000 пунктов до конца года, вопрос остается открытым.

«Хотя мы помним, что в прошлом году, когда процентные ставки превышали 20%, а геополитическая напряженность была значительно выше, индекс торговался вблизи 3500 пунктов. Текущая ситуация по этим двум ключевым параметрам выглядит гораздо более благоприятной, что создает определенный запас для роста российских компаний. Однако, на мой взгляд, основной прирост капитализации до конца года будет происходить не среди «голубых фишек», а в акциях второго и третьего эшелона — среди эмитентов, которые находятся за пределами основного индекса», – резюмирует Максим Шеин.