Бастрыкин поручил разобраться со сносом домов на берегу Байкала

Снос домов был проведен в бухте Заворотная на озере Байкал в Иркутской области с нарушениями. Из-за них в водоем попали строительные материалы, в том числе стекловата. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, взяв ситуацию на контроль, сообщили в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

«По данному факту следователями СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". В рамках расследования будет дана правовая оценка, в том числе по загрязнению озера Байкал», – сообщили в региональном главке, отметив, что обстоятельства случившегося устанавливаются.

Известно, что снос домов был проведен еще в 2024 году. После пересмотра границ лесного фонда объекты признали самовольными постройками, что привело к их демонтажу, который провели с нарушениями законодательства и экологическими последствиями. В настоящее время идут судебные разбирательства.