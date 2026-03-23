Доля нераспроданных новостроек в России достигла 68% в феврале 2026 года

В феврале 2026 года на первичном рынке жилья было распродано лишь 32% общей площади новостроек, тогда как остальные 68% остались нереализованными, подсчитали для «Известий» аналитики на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства. Это минимальный показатель за последние годы.

Доля проданных квартир в год ввода дома в эксплуатацию также снизилась: если в феврале 2021 года в проектах реализовывалось около 70% площади, то в феврале 2026-го – только 51%. Особенно низка распроданность в регионах с активным строительством и в городах-миллионниках.

В Краснодарском и Красноярском краях не продано около 80% жилой площади, в Башкортостане – 78%, в Воронежской области, Пермском крае и Ленинградской области – по 76%. Лучшие показатели у Москвы (52%), Санкт-Петербурга (61%) и Московской области (63%).

Увеличение объемов непроданного жилья стало закономерным итогом масштабного наращивания строительства в 2023–2024 годах, когда был достигнут пик запусков проектов. Спрос за ними не успевает, констатировал руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

В Минстрое ситуацию оценивают сдержанно: средняя распроданность жилья с учетом ввода 2026 года составляет порядка 60%. Замминистра Никита Стасишин отметил, что девелоперы сегодня накапливают деньги на эскроу, чтобы не брать дорогой кредит, что позволяет не перекладывать высокую ставку в стоимость квадратного метра.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин выразил озабоченность перспективами ввода жилья в 2028-2029 годах. Он отметил, что ожидает некоторого снижения объемов уже к 2027 году, но основная проблема может возникнуть в последующий период. При этом серьезного падения ввода в 2026 году Минстрой не ожидает.