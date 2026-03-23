«Газпром» зафиксировал снижение запасов газа в Европе до критических 28,5%

Российский газовый холдинг сообщил о значительном сокращении запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза. По данным, которые приводит «Газпром» со ссылкой на Infrastructure Europe, к 20 марта уровень запасов упал до 28,5%, передаёт РБК.

Ситуация в отдельных странах выглядит еще более напряженной. В частности, в хранилищах Нидерландов, одного из ключевых игроков газового рынка, осталось всего 6,8% от общего объема.

Это происходит на фоне энергетического кризиса, спровоцированного ближневосточным конфликтом. Удары по объектам СПГ в Катаре привели к скачку цен на газ в Европе на 35%. В этих условиях Еврокомиссия призывает страны ЕС снизить целевые показатели по хранению газа, чтобы сократить спрос.

Ранее представители ЕС неоднократно заявляли о намерении полностью отказаться от российского газа, несмотря на риски дефицита. Москва, в свою очередь, отмечает, что такая политика европейских властей может привести к тяжелым последствиям для экономики региона.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер охарактеризовал ситуацию на международных энергетических рынках, вызванную войной на Ближнем Востоке, как время «быков». Миллер пояснил, что «быки» — это участники рынка, которые покупают активы в расчёте на рост котировок, а «медведи» — те, кто играет на понижение, ожидая падения цен.

«Образно говоря, сейчас на энергетических рынках отдыхают только «медведи», а «быки» пашут в три пота», — отметил глава «Газпрома».

Он подчеркнул, что экстраординарные события на энергетических объектах Ближнего Востока приводят к масштабным и долговременным последствиям для всей мировой экономики.