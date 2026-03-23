Минфин США: Россия заработает на ослаблении санкций всего $2 млрд

Минфин США подсчитал, что ослабление санкций в отношении российской нефти принесёт в бюджет России не более $2 млрд. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил глава ведомства Скотт Бессент, передаёт газета "Ведомости".

По словам министра, эта сумма является незначительной и эквивалентна доходам страны всего за один день. Решение было принято администрацией США как вынужденная мера для стабилизации ситуации на мировом энергетическом рынке, который лихорадит из-за войны на Ближнем Востоке.

«Наш анализ показал, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит $2 млрд. Это был выбор: позволить им получить эти деньги или столкнуться с тем, что цена барреля нефти взлетит до $150», — пояснил Бессент.

Он подчеркнул, что США применяют гибкую тактику в санкционном давлении, сравнивая её с борьбой джиу-джитсу: использовать силу и действия противника для достижения собственных целей по стабилизации цен.

Напомним, 12 марта США выпустили генеральную лицензию, разрешающую операции с российской нефтью, загруженной на танкеры до этой даты. Срок действия исключения истекает 11 апреля. Эта мера была принята на фоне резкого скачка цен на энергоносители из-за блокады Ормузского пролива Ираном и ударов по объектам СПГ в Катаре.

Ранее саудовские чиновники заявили, что в ближайшие недели цены на нефть могут достигнуть $180 за баррель и даже подняться выше, если продолжатся сбои в поставках из-за блокады Ормузского пролива. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie утверждают, что подобные обстоятельства могут поднять цены до $200 за баррель уже в 2026 году.

23 марта нефть марки Brent торгуется на уровне $111.