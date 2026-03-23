Высокие цены на нефть могут принести бюджету РФ дополнительные 3–4 трлн рублей

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и почти полное прекращение поставок через Ормузский пролив привели к устойчивому закреплению нефтяных котировок на трехзначном уровне. 20 марта Brent торговалась около 110 долларов за баррель, а российская Urals – по 106 долларов, тогда как федеральный бюджет на этот год верстался исходя из цены 59 долларов. Об этом пишет газета «Известия».

Дорогое сырье может принести дополнительные поступления в казну. Рост средней цены нефти на 10 долларов добавляет бюджету порядка 800 млрд – 1 трлн рублей доходов за счет налога на добычу полезных ископаемых и экспортных платежей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Нынешний уровень позволяет получить дополнительно до 3–4 трлн рублей в год.

Сейчас эффект усиливается и за счет ослабления рубля примерно на 10% с начала марта – до 84 за доллар по курсу ЦБ на 23 марта. Это увеличивает рублевую выручку экспортеров и повышает налоговую базу. Если Urals удержится в диапазоне 90–100 долларов, дополнительные доходы могут составить около 2,5–3,5 трлн рублей, подсчитали эксперты.

При заложенной в бюджете среднегодовой цене 59 долларов нефтегазовые доходы планировались на уровне 8,9 трлн, а дефицит – чуть менее 3,8 трлн. При цене 90 долларов и курсе 83–85 рублей нефтегазовые доходы могут составить свыше 12 трлн, то есть на 3 трлн больше запланированного, подчеркнул аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Однако нефтегазовые доходы поступают в бюджет с лагом в один-два месяца, так как налоги рассчитываются по ценам предыдущих периодов. Кроме того, из-за санкций российские экспортеры нередко предоставляют дополнительные скидки, которые не видны рынку. Поэтому часть партий может продаваться дешевле, и рост биржевых цен может не полностью закрыть дефицит бюджета.

Напомним, утром 28 февраля началась совместная операция вооруженных сил Израиля и США против ключевых объектов Ирана. Иран незамедлительно отреагировал массированными запусками ракет и беспилотников по территориям Израиля. МИД Ирана выразил решительное осуждение агрессии США и Израиля, обозначив её как военное нападение и потребовав вмешательства ООН и международного сообщества для восстановления порядка и стабильности. Пять иранских проправительственных агентств – Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars – подтвердили смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи.