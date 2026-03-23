Новости

Все материалы сюжета

Банк России продолжит снижать ставку, но будет действовать осторожно

В пятницу, 20 марта, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Это уже седьмое снижение подряд в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, начавшегося в середине прошлого года. Действия регулятора полностью совпали с прогнозами ведущих экономистов, передаёт газета "Ведомости".

Несмотря на продолжающееся смягчение, глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации. Регулятор сохранил мягкий сигнал, указав на готовность оценивать целесообразность новых снижений на ближайших заседаниях. Однако процесс не будет автоматическим.

Главными факторами неопределенности остаются внешние условия и параметры федерального бюджета на будущий период. В текущих условиях Банку России может потребоваться время, чтобы оценить последствия уже принятых решений и скорректировать траекторию ставки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (388)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес