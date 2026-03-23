Золото откатилось от рекордов: фьючерсы упали до $4491

Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снизилась, достигнув отметки $4491 за тройскую унцию. Это минимальное значение с начала февраля 2026 года. В ходе торговой сессии цена опускалась еще ниже — до $4446. К моменту открытия торгов котировки находились на уровне $4515, передаёт РБК.

Падение происходит после бурного роста в конце января. Тогда, на фоне глобального геополитического кризиса (обострение ситуации вокруг Гренландии) и финансового потрясения в Японии (обвал государственного долга), цены на драгоценные металлы взлетели до исторических максимумов. 29 января стоимость золота впервые в истории превысила $5600 за унцию.

Почему падает золото?

Котировки золота перешли к снижению под влиянием фундаментальных факторов, главным из которых является пересмотр ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС США. На фоне прогнозов ускорения инфляции и роста цен на энергоносители инвесторы закладывают в цены более длительный период сохранения высоких процентных ставок.

Это создаёт двойное давление на рынок:

Укрепление доллара, делающее золото дороже для держателей других валют.

Рост доходности гособлигаций, которые становятся прямым конкурентом «бесполезного» металла, не приносящего купонного дохода.

Дополнительным фактором выступает техническая фиксация прибыли трейдерами после беспрецедентного ралли 2025 года.

Эксперты отмечают, что рынок золота сейчас находится в состоянии борьбы двух противоположных сил:

С одной стороны — перегрев. С точки зрения технического анализа, золото находится на экстремальных уровнях. При себестоимости добычи в $1500–2000 за унцию (традиционный уровень поддержки), цены выше $5000 выглядят аномально высокими и оторванными от производственных реалий.

С другой стороны — фундаментальный спрос. Глобальная нестабильность, хаос на финансовых рынках и ослабление доверия к доллару заставляют центральные банки и инвесторов искать «тихую гавань». Отказ от покупки американских облигаций перенаправляет огромные капиталы в сектор драгметаллов.

Аналитики сходятся во мнении, что даже глубокая коррекция (в пределах 20%) является лишь временным явлением и нормальным рыночным процессом. Более того, многие эксперты не исключают обновления исторического максимума уже к концу 2026 года или в 2027-м.