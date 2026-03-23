Хаос возник в аэропортах США из-за частичного шатдауна: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: хаос возник в аэропортах США из-за частичного шатдауна, популярность гражданства РФ у иностранцев заметно снизилась, ожидается продолжение падения ключевой ставки в России, а в Иркутской области на фоне потепления топит участки с жилыми домами. Подробнее – в обзоре СИА.

Хаос в аэропортах

В аэропортах Америки возник хаос на фоне частичного шатдауна правительства США, сообщили в Белом доме. «Более 400 сотрудников Управления транспортной безопасности уволились, потеряно $2,5 млрд. В аэропортах царит хаос, американцы оказались в эпицентре событий. Все из-за политических игр демократов», – рассказали власти.

Непопулярность гражданства

В МВД заметили, что в 2025 году российское гражданство получили 152,4 тыс. иностранцев – за год показатель упал на 27,1%. Меньше было выдано и разрешений на временное проживание – 31,3 тыс., сокращение на 29,7%, а также видов на жительство – 156,2 тыс., на 27,3%. А вот количество правонарушений в сфере миграции превысило 1 млн, что на 8,5% больше, чем в 2024 году. Чаще всего иностранцев привлекали к административной ответственности за нарушения правил въезда или режима пребывания в России.

Снижение ставки

Накануне Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 15% годовых. Это уже седьмое снижение подряд в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики. Предполагается, что такие действия будут продолжены, однако отмечается, что регулятор намерен действовать осторожно в зависимости от развития ситуации.

Подтопление территорий

На фоне потепления в Приангарья стали появляться талые воды и подбираться к жилым дамам. В минувшие выходные в Иркутске отмечалось подтопление домовладений в Ленинском и Правобережном округах: в 14-м Советском переулке, на улицах Томсона и Латвийской. Были оперативно выполнены откачка, пропаривание, восстановление проходимости водопропускной трубы, после чего вода начала уходить.

Изъятие состояния

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ и постановил изъять многомиллиардное состояние бывшего спикера Законодательного Собрания Иркутской области Виктора Круглова. «У ответчиков были изъяты доли участия в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, ценные бумаги общей стоимостью свыше 10 млрд рублей. Кроме этого, изъяты денежные средства, размещенные на счетах в банках, на общую сумму 1,2 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.