С 1 апреля в России меняются правила предоставления рассрочки

С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые правила предоставления рассрочки. Продавцам и исполнителям запретят устанавливать разные цены на товары и услуги одного вида при оплате в рассрочку, сообщает бизнес-издание РБК.

Предоставлять сервис рассрочки смогут только его операторы – банки, микрофинансовые организации или хозяйственные общества, не являющиеся некредитными финансовыми организациями. Для операторов установлен минимальный размер собственного капитала в 5 млн рублей и запрет на совмещение деятельности с некредитными финансовыми организациями (кроме МФО).

С 1 января 2027 года операторы сервисов рассрочки будут обязаны предоставлять в Банк России бухгалтерскую и финансовую отчетность. Также они должны будут передавать в бюро кредитных историй сведения о договорах на сумму, превышающую 50 тыс. рублей.

Максимальный срок рассрочки меняется: с 1 апреля 2026 года он составит не более шести месяцев, а с 1 апреля 2028 года сократится до четырех месяцев. За неисполнение обязательств установлена неустойка не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности.

Напомним, что Банк России по итогам мартовского заседания снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. Это решение было ожидаемым для рынка после февральского снижения и сигнализирует о продолжении цикла смягчения денежно-кредитной политики, хотя и с осторожностью. 


