Курс биткоина опустился ниже 68 тысяч долларов

Курс биткоина снизился до 67,63 тысячи долларов, потеряв 3,81% за 24 часа. Об этом пишет РБК со ссылкой на криптобиржу Binance.

Утром 17 марта биткоин обновил максимум с 4 февраля, поднявшись к 76 тыс. долларов. Однако уже на следующий день курс начал снижаться на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, опустившись до 70,9 тыс. долларов.

После того как ФРС сохранила ставку на прежнем уровне, падение биткоина продолжилось. В ночь на 22 марта курс криптовалюты снизился до 68,68 тыс. долларов, потеряв за несколько дней более 10% от мартовского пика.

Это произошло на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану. Американский лидер пригрозил уничтожить электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 15% годовых. Это решение было ожидаемым для рынка, однако его влияние на финансовые активы оказалось практически нулевым. По мнению эксперта, это говорит о глубоком скептицизме инвесторов.