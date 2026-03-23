СФР пересчитал пенсии 7,8 тысячи многодетных матерей в Иркутской области

Отделение Социального фонда России по Иркутской области с начала 2026 года осуществило перерасчет страховых пенсий 7,8 тысячи многодетных женщин, воспитывающих пять и более детей. Ранее при назначении пенсии учитывались периоды ухода только за четырьмя детьми, сообщили в ведомстве.

«Для тех мам, кто выходит на пенсию в текущем году, новые правила учета периодов ухода применяются сразу при назначении пенсии. Тем, кто уже на пенсии, для перерасчета необходимо подать заявление. Сделать это можно дистанционно на портале госуслуг либо лично в клиентской службе Соцфонда», – отметил управляющий отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Если мама осуществляла уход за каждым ребенком в течение не менее полутора лет, на ее лицевой счет будут начислены индивидуальные пенсионные коэффициенты в размере: