Этой зимой Ново-Иркутская ТЭЦ поставила рекорд, выработав почти 3 млн гигакалорий тепла

Этой зимой Ново-Иркутская ТЭЦ поставила рекорд, выработав огромное количество тепла и электричества, чтобы обогреть жителей Иркутска и пригородов. Однако этот рекорд дался дорогой ценой – станция работала на абсолютном пределе своих возможностей. Такая экстремальная нагрузка несла в себе большой риск аварий и нештатных ситуаций. Благодаря четкой и профессиональной работе энергетиков серьёзных происшествий удалось избежать.

Эти цифры наглядно показывают, что в Иркутске уже не хватает тепловых мощностей.

«Дефицит тепловой мощности впервые был зафиксирован при разработке Схемы теплоснабжения в 2019 году, это был заказ администрации города. Сейчас этот дефицит продолжает расти. Чтобы покрыть запросы города, ключевой теплоисточник областного центра, которым последние полвека является Ново-Иркутская ТЭЦ, работает на максимуме возможностей – все оборудование в работе, резервов нет. Мы неоднократно призывали заинтересованных лиц к скорейшему созданию дополнительных мощностей и продолжаем делать это сейчас. От решения этого вопроса зависит сможет Иркутск в целом и вся строительная отрасль в частности расти и развиваться», – генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко.

Помимо тепла, станция дала дополнительные 31 млн кВт.ч электроэнергии, для чего все оборудование также работало на максимальной нагрузке. Одна из причин необходимости такой высокой нагрузки на энергосистему – активное использование электричества для обогрева жилья. Многие новые дома, построенные на юге региона, имеют низкую энергоэффективность, и их теплопотери в разы превышают нормы. Яркий пример: жители села Грановщина под Иркутском, где количество населения сопоставимо с городом Киренском, за зиму израсходовали в три раза больше электроэнергии. При этом Киренск расположен на 600 километров севернее, его условно относят к самым холодным городам России, и средняя зимняя температура там вдвое ниже, чем в Грановщине.