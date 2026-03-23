Пилот показал кадры Байкала с высоты полета

Пилот гражданской авиации Карен Новицкий опубликовал в своем Telegram-канале кадры озера Байкал, снятые с высоты полета.

«Не так часто удается увидеть Байкал из-за облачности над ним, но когда появляется такая возможность я сразу же снимаю видео чтобы показать его вам», – говорится в сообщении.

Карен Новицкий признался, что пролетал над озером пару десятков раз, но никогда не был на его льду.

Ранее пилот гражданской авиации Дамир Юсупов показал, как выглядит озеро Байкал с высоты 10 тысяч метров.